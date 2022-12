Nice : Kasper Dolberg est tombé d’accord avec Hoffenheim

Kasper Dolberg (25 ans) va quitter l’Espagne et rejoindre l’Allemagne. L’attaquant international danois (40 sélections, 11 buts), présent à la Coupe du Monde au Qatar et propriété de l’OGC Nice, met un terme à son prêt au Séville FC, où il évoluait depuis l’été. Muet en seulement 8 apparitions avec les Sévillans, il s’est mis d’accord pour rejoindre Hoffenheim.

Bild révèle cette information et précise que le buteur acheté plus de 20 millions d’euros à l’Ajax en 2019, sous contrat avec les Aiglons jusqu’en 2024, est prêté jusqu’à la fin de la saison. Une option d’achat est envisagée par le 11e de Bundesliga, qui est actuellement sur une série négative de 4 défaites et 1 match nul. Dolberg pourrait rejoindre ses nouveaux coéquipiers en stage de préparation au Portugal à partir du 3 janvier.

