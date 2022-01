Lens - Monaco : les compositions probables

La suite après cette publicité

Fin de mercato... Mais aussi Coupe de France ! Et ce soir, pour les huitièmes de finale de la compétition, pas de duel déséquilibré entre un gros et un petit poucet, mais une belle opposition entre deux formations de Ligue 1. Le RC Lens accueille ainsi l'AS Monaco pour un match entre deux écuries historiques de notre football que vous pourrez suivre en direct dès 21h sur Foot Mercato.

Un choc entre deux formations qui sont sur des dynamiques assez similaires, peinant à enchaîner les victoires. Toutes deux comptent le même nombre de points - 33 au total - et se suivent au classement du championnat, où Monaco est septième et Lens huitième. On notera d'ailleurs que les Asémistes sont très souvent en difficulté lorsqu'ils jouent loin du Rocher, avec seulement trois victoires en onze déplacements en Ligue 1.

Du beau monde sur la pelouse

Pour ce match, Franck Haise doit composer sans Ganago notamment, mais peut aligner un onze assez classique. Leca sera donc dans les cages, avec un trio Gradit-Danso-Medina pour protéger sa surface. La ligne de quatre devant la charnière sera composée de Clauss, Doucouré, Fofana et Frankowski. Devant, Kakuta, Said et Kalimuendo tenteront de mettre à mal l'arrière-garde monégasque.

De son côté, Paul Clement est privé de Nubel, entre autres, et alignera donc Mannone dans les cages. La ligne défensive sera composée d'Aguilar, Disasi, Pavlovic et Caio Henrique. Au milieu, un joli double pivot Matazo-Tchouaméni pour lancer cette ligne de trois composée de Martins, Volland et Diop. Enfin, Ben Yedder sera la référence asémiste en pointe.