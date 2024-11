La drôle de réaction d’Antoine Kombouaré à la situation de l’OL

Menacé d’une rétrogradation en Ligue 2 à l’issue de la saison, l’OL va devoir trouver les fonds nécessaires pour convaincre la DNCG de revenir sur sa décision. Visiblement, John Textor est déjà à pied d’œuvre, puisque le club a annoncé hier avoir noué un partenariat lucratif avec la marque Stanley. Cette nuit, c’est Eagle Football qui a officialisé via un communiqué une levée de fond de 38 millions d’euros.. Deux manœuvres qui devraient en augurer d’autres selon l’entraîneur de Nantes, Antoine Kombouaré, appelé à commenter la situation de l’OL ce vendredi en conférence de presse.

La suite après cette publicité

«Pour tout vous dire, on a tellement de soucis avec mon équipe et nos résultats que ça ne nous concerne pas. On est plongé dans nos difficultés, a d’abord lancé Kombouaré. Mais j’ai été vraiment surpris d’apprendre la première décision concernant l’OL sur une descente en Ligue 2. J’ai du mal à y croire et je me dis que l’Américain là-bas va toujours trouver une solution. Normalement, et je l’espère pour Lyon parce que ce serait…» On vous laisse trouver le mot de la fin.