La nouvelle piste activée par l’OM pour la fin du mercato

L’Olympique de Marseille a déjà enregistré quatre arrivées lors de ce mercato hivernal. Quentin Merlin, Ulisses Garcia, Faris Moumbagna et Jean Onana sont ainsi venus renforcer l’effectif de Gennaro Gattuso, alors que Luis Henrique est revenu de son prêt à Botafogo et sera, comme révélé en exclusivité par nos soins, conservé. Et ce n’est pas terminé, loin de là.

La direction phocéenne souhaite encore offrir quelques nouvelles têtes à son entraîneur italien. Dans le secteur défensif notamment. Effectivement, l’avenir de Jonathan Clauss est très flou et il est possible qu’il quitte la Canebière d’ici jeudi soir. Nous vous le révélions lundi dernier, puisque ses prestations un peu difficiles ces dernières semaines auraient fait changer d’avis les dirigeants, qui ne voulaient dans un premier temps pas s’en séparer. Et si l’ancien Lensois s’en va, il faudra le remplacer.

Un ancien de Ligue 1

Comme l’explique L’Equipe, en cas de départ de l’international tricolore, l’Olympique de Marseille a coché le nom de Zeki Çelik. L’ancien du LOSC est peu utilisé du côté de la Roma, où il n’a disputé que 9 rencontres de Serie A, dont seulement 2 en tant que titulaire. Sa polyvalence et sa connaissance du championnat français où il a évolué pendant quatre saisons sont un atout non-négligeable aux yeux des décideurs marseillais.

Les relations entre l’OM et la Roma, qui ont travaillé sur plusieurs dossiers (Veretout, Ünder, Pau Lopez) ces dernières années pourraient faciliter les choses. La piste Assignon (Stade Rennais) est toujours d’actualité, mais elle devrait a priori être plus coûteuse, la formation bretonne réclamant 10 millions d’euros pour son jeune joueur. Les dernières heures du mercato vont être bouillantes à Marseille !