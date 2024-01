Mercato : l’OM scelle l’avenir de Luis Henrique !

Le mercato d’hiver de l’OM est plein de surprises. Luis Henrique fait partie de l’une d’elles. Revenu à la fin du mois de décembre du Brésil après un prêt plutôt concluant du côté de Botafogo (6 buts et 4 passes décisives en 59 matches toutes compétitions confondues), l’offensif brésilien de 22 ans, ne devait faire qu’un passage éclair sur Marseille.

L’objectif du club phocéen était simple, lui trouver une porte de sortie. D’ailleurs en début de mercato Pablo Longoria avait expliqué avoir été sollicité par de nombreux clubs brésiliens pour un prêt du joueur. Plutôt timoré à son arrivée en 2020 à l’OM et sans doute trop jeune, il n’avait que trop peu brillé pour espérer s’imposer dans l’ambiance bouillante de l’Orange Vélodrome. Mais ce mois de janvier 2024 a tout changé. Auteur d’une bonne entrée en jeu à Rennes en Coupe de France dans un rôle de relayeur qui n’est pas le sien, d’un bon match face à l’AS Monaco dans un registre plus classique, le n°44 de l’OM a marqué les esprits et a convaincu plus d’un supporter marseillais jusqu’alors sceptique à son égard.

Luis Henrique fait l’unanimité à l’OM

De quoi obtenir les louanges d’un Pablo Longoria intransigeant avec ses hommes ces derniers temps en marge de la conférence de presse de présentation de Quentin Merlin. «on tient à le remercier. Il a fait une bonne rentrée à Rennes. Il a fait un match de bon niveau contre Monaco. On apprécie énormément. Sa situation est un peu particulière parce qu’on croit en son potentiel. C’est difficile de s’imposer à l’OM quand il arrive à 18 ans. Il n’a jamais trouvé de continuité. Sa saison au Brésil lui a fait beaucoup de bien. Si le joueur est d’accord, pour remercier sa mentalité, sa détermination, les portes de l’OM lui sont toujours ouvertes. On aura une conversation individuelle avec lui, surtout parce que l’option brésilienne, c’est un choix individuel. Aujourd’hui, notre position c’est qu’on croit en lui.»

Soutenu par son président, particulièrement apprécié par Gennaro Gattuso qui loue son attitude et son état d’esprit aussi bien à l’entrainement qu’en match, tout était réuni pour le joueur à ce que les différentes parties continuent un bout de chemin ensemble. Selon nos informations, l’OM a repoussé plusieurs offres fermes pour son joueur et s’est mis d’accord avec son entourage pour poursuivre l’aventure dans la cité phocéenne. De quoi faire de Luis Henrique un renfort offensif supplémentaire pour le coach italien sur la deuxième partie de saison. Et au vu de ce qu’il a montré depuis le début du mois, c’est plutôt prometteur…