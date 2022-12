CdM 2022, France : nouvelles rassurantes pour Ibrahima Konaté et Raphaël Varane

La suite après cette publicité

Touché par le virus qui se repend au sein du groupe France ces dernières heures et qui les avait privés de l'entraînement de vendredi soir, Ibrahima Konaté et Raphaël Varane vont mieux et ont réintégré le groupe ce samedi midi d'après les dernières informations de L'Équipe.

Un signal positif pour les deux défenseurs centraux, à la veille de la grande finale contre l'Argentine (16h00). En revanche, Kingsley Coman serait resté en chambre. Pas de nouvelles pour Théo Hernandez et Aurélien Tchouaméni, qui avaient manqué l'entraînement vendredi après-midi.