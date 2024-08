Real Madrid : Carlo Ancelotti fait l’éloge de Kylian Mbappé

Tout juste arrivé à Madrid, Kylian Mbappé a déjà ses premiers adeptes. Le capitaine des Bleus a repris l’entraînement avec les Merengue ce jeudi et a déjà convaincu son nouvel entraîneur, Carlo Ancelotti. «Tout d’abord, il va apporter sa qualité, ainsi que sa sérénité, son attitude et son dévouement. Il va devoir s’adapter à cette équipe, comme tout le monde. Nous sommes très heureux que Mbappé soit ici parce qu’il a de grandes qualités et je suis sûr que, compte tenu de sa personnalité, il s’adaptera rapidement», a estimé l’italien dans une interview accordée à l’UEFA.

De retour de vacances dans une forme olympique, Mbappé veut marquer les esprits pour sa première saison avec son club de cœur. Ancelotti, lui, n’a aucun doute concernant le fait qu’il réussira dans la capitale espagnole «: tout le monde au Real Madrid est très heureux qu’il soit ici : les fans, le club, les joueurs, les coéquipiers, l’entraîneur. Nous sommes sûrs qu’il fera du très bon travail.» La première échéance pour l’ancien parisien sous le maillot madrilène sera la Supercoupe de l’UEFA face à l’Atalanta, le mercredi 14 août.