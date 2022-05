Le super agent Jorge Mendes prépare un mercato de folie !

Samedi, Mino Raiola s'est éteint à l'âge de 54 ans des suites d'une grave maladie. Le conseiller de Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba ou encore d'Erling Haaland régnait sur la planète football avec Jorge Mendes, l'autre agent star. Inutile de présenter l'homme d'affaires de 56 ans dont la société Gestifute gère les intérêts de Cristiano Ronaldo et bien d'autres joueurs. Un portefeuille de clients qui fait rêver et qui va encore lui rapporter très gros cet été 2022. En effet, le Portugais va avoir de nombreux dossiers à gérer durant l'intersaison, lui qui a recruté plusieurs joueurs récemment dans son écurie.

La suite après cette publicité

L'un d'eux est Darwin Nuñez (22 ans). Auteur d'une belle saison à Benfica, où il a notamment brillé en Ligue des Champions, l'Uruguayen a tapé dans l'oeil de Jorge Mendes, qui l'a enrôlé il y a peu. Un signe qu'un gros transfert se prépare pour l'attaquant. Car les prétendants sont très nombreux pour lui. Manchester United, Arsenal, Newcastle, Liverpool, le Barça, l'Atlético de Madrid, le Bayern Munich ou encore le Paris Saint-Germain, tous ont craqué pour le joueur dont le prix pourrait bien attendre 100 millions d'euros. Nul doute que Jorge Mendes aura aussi un petit pactole de commissions à se mettre dans la poche.

De nouvelles têtes dans la Team Mendes

Comme Darwin Nuñez, Marco Asensio (26 ans) a rejoint il y a quelques jours la fameuse Team Mendes. Une décision qui n'est pas anodine puisqu'il est dans une situation compliquée au Real Madrid, où il est un second couteau aux yeux de Carlo Ancelotti. Alors qu'il n'a pas prolongé son contrat qui prend fin en juin 2023, Asensio met toutes les chances de son côté en cas de départ. Justement, Jorge Mendes y travaille, puisque l’AC Milan, la Juventus, Arsenal et Newcastle seraient très intéressés. Dernièrement, l'agent lusitanien a aussi mis la main sur un joueur du Barça : Abde (20 ans).

Ce dernier est officiellement représenté par l'agence Integral Advising Football, mais celle-ci collabore avec Mendes pour trouver une porte de sortie au joueur qui plaît à la moitié des clubs de Liga. L'agent portugais gère aussi les intérêts d'Ansu Fati, Nico González, Alejandro Balde, Adama Traoré et Trincão. Concernant les deux derniers, un mouvement est probable cet été. Prêté au Barça cet hiver, Adama Traoré (26 ans) n'a pas vraiment convaincu Xavi. Le Barça ne souhaite pas le conserver au-delà de son prêt. Un troc avait été pourtant évoqué avec Trincão (22 ans), cédé aux Wolves cette saison. Mais ce ne sera a priori pas le cas.

La filière portugaise va lui rapporter gros

C'est en tout cas le message envoyé à Jorge Mendes lors de sa récente réunion avec les dirigeants blaugranas. Il va donc devoir trouver un point de chute à Trincão comme à Adama Traoré, qui appartient toujours à Wolverhampton. Un club où le Portugais est investi et où il place souvent ses poulains. On y retrouve d'ailleurs Ruben Neves (25 ans). Sous contrat jusqu'en 2023, il ne sera pas bradé par son club selon son entraîneur Bruno Lage. «Nous devons être prêts pour tout. Un joueur comme Ruben Neves a une valeur de 100 millions de livres sterling». Ses courtisans, à savoir Arsenal, Manchester United et le Barça, sont prévenus.

Son compatriote, Rafael Leão (22 ans), est aussi un homme sollicité. Sa jolie saison à l'AC Milan a convaincu de nombreuses écuries dont le PSG, qui serait prêt à mettre 70 millions d'euros et lui offrir un salaire annuel de 6 millions d'euros. Toutefois, Newcastle, Liverpool, Man City, MU et Dortmund ont un oeil sur lui. Mais la mission sera compliquée puisque les Rossoneri veulent le prolonger jusqu'en 2026, avec un salaire plafonné à 4 millions d'euros et des bonus. Gonçalo Guedes (25 ans) est également concerné par le mercato, lui dont le nom est lié à Wolverhampton. João Félix (22 ans), lui intéresse toujours le Barça. Une absence de l'Atlético en C1 l'an prochain pourrait lui faire envisager un départ.

CR7, un avenir à régler

Jorge Mendes devra aussi faire un saut par Manchester où Bernardo Silva (27 ans) compte discuter de son avenir avec City. Même chose à United où le cas Cristiano Ronaldo (37 ans) pose question. Alors que les Mancuniens avaient envisagé un départ, ils pensent à présent continuer avec lui l'année prochaine avec l'arrivée d'Erik ten Hag. En revanche, CR7, lui, n'est pas certain de rester. D'autant que MU n'est pas assuré de jouer en Ligue des Champions. Un retour au Real Madrid pour 12 millions d'euros a été évoqué par le Mirror. Une information à prendre avec des pincettes.

Autre joueur sur le départ : Angel Di Maria (34 ans). En fin de contrat au Paris Saint-Germain, l'Argentin est en quête d'un nouveau challenge. La Juventus est disposée à faire de lui le successeur de Paulo Dybala. Un dossier, a priori, plutôt en bonne voie. Toutefois, il faudra s'entendre sur le salaire et sur une belle prime à la signature. Jorge Mendes aura plus de boulot avec James Rodriguez (30 ans). Le Colombien veut déjà quitter Al-Rayyan et revenir en Europe. Une mission difficile pour son agent, qui devra activer son réseau pour le satisfaire.