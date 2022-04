Liga : le Real Betis renverse Cadix

Ce samedi à 14h, Cadix (17e) recevait le Betis Séville (5e) pour le compte de la 31e journée de Liga. Les locaux en jaune débutaient la rencontre en 4-4-2 alors que les Sévillans, en vert et blanc, étaient alignés en 4-2-3-1. Dans un début de match très engagé, c’était le Betis qui rentrait le mieux dans ce derby andalou, les Verdiblancos pensaient même ouvrir le score mais le but de Sergio Canales était refusé pour un hors-jeu (16e). Les Gaditans résistaient bien aux assauts des visiteurs et les deux équipes rentraient logiquement aux vestiaires sur un score nul et vierge (0-0).

En début de seconde période, Cadix mettait la pression sur le but adverse et les locaux trouvaient finalement la faille. Sur un ballon mal dégagé par la défense sévillane, Ivan Alejo reprenait de volée de près et ne laissait aucune chance à Claudio Bravo (1-0, 58e). Le Betis poussait pour revenir et réussissait à égaliser, après une superbe talonnade de Nabil Fekir, Cristian Tello envoyait une frappe à ras de terre dans le petit filet droit de Cadix (1-1, 78e). Quelques instant plus tard, les hommes de Manuel Pellegrini obtenaient un penalty pour une faute sur Borja Iglesias. Le buteur espagnol se faisait justice lui-même en trompant Ledesma (85e, 1-2). Les Andalous tenaient le score et s’imposaient en dehors de leurs bases (2-1). Grâce à ce succès à l’extérieur, le Betis conforte sa 5e place, Cadix reste 17e avant les autres matches de la journée.