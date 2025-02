Arsenal : Jorginho est sur le départ

En fin de contrat au mois de juin avec les Gunners, Jorginho fait partie des joueurs qui pourrait quitter l’Europe dans les prochaines heures. Selon Globo, Flamengo aurait fait une offre à Arsenal pour le 3e du Ballon d’Or 2021. Offre rejetée par le club anglais qui l’estime insuffisante. Mais face au risque de voir partir le milieu italien librement en juin, et l’insistance de Flamengo pour l’attirer, les hommes de Mikel Arteta sont grandement sous pression, et pourraient le laisser partir.

Les Gunners estiment qu’il manque de temps pour trouver un remplaçant à un poste ou le club n’est pas spécialement pourvu. Avec encore trois compétitions à disputer (Premier League, Ligue des Champions et FA Cup), Arsenal ne peut pas se permettre de présenter un effectif réduit, avec seulement Mikel Merino et Declan Rice au poste de sentinelle. Le départ de Jorginho, titulaire et buteur en Ligue des Champions contre Girona, serait problématique dans la rotation de Mikel Arteta.