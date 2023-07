FC Barcelone : Ilkay Gündogan fixe de grands objectifs

En Catalogne, il va avoir du pain sur la planche. Capitaine d’un Manchester City pour lequel il aura été capital lors du triplé de la saison dernière, Ilkay Gündogan arrive en Espagne avec l’étiquette du joueur le plus ronflant dégoté par le FC Barcelone lors du mercato estival. Alors que son choix peut clairement être jugé comme étant risqué, le milieu allemand n’a pourtant pas hésité alors que son contrat avait expiré en juin dernier dans le nord de l’Angleterre. Sa décision suscitant toujours autant d’incompréhension chez certains, le transfuge du Borussia Dortmund a tenu à expliquer, encore une fois, son choix dans un entretien accordé à Sport. «D’abord parce que c’est le Barça. Vous ne pouvez pas dire non au Barça. Depuis tout petit je rêve de jouer dans cette équipe et de défendre ce bouclier. Et c’est un grand honneur d’être ici. Aussi, j’ai vu le potentiel de l’effectif, ce qui se crée depuis la saison dernière, ce que le coach a commencé et je vois que ça ne peut que s’améliorer, de mieux en mieux. Je suis très motivé et je suis venu ici pour me prouver que je le vaux toujours malgré mes 32 ans, c’est une nouvelle ligue et le défi ne va pas être facile, mais j’aime les défis difficiles. Ils font de moi une meilleure version de moi-même. Je suis donc prêt à me challenger et à tout donner dans cette nouvelle étape.»

Pièce maîtresse du City de Pep Guardiola, Gündogan ne devrait pas être dépaysé avec le système de jeu de Xavi, certes moins huilé, mais qui s’appuie sur les mêmes fondations. Et à ces yeux, ces bases suffisent pour lui permettre de rêver grand et il s’imagine déjà remporter les trophées les plus reluisants dès la saison prochaine avec le club culé : «Je suis ici pour gagner, pour gagner la Liga, la Coupe et la Ligue des champions. J’ai fait une excellente saison avec City, mais je veux continuer à gagner encore et encore. Je suis donc venu ici pour profiter du football, mais aussi pour gagner. Avant tout pour gagner.» L’international allemand (67 sélections, 17 buts) a également confiance en ses nouveaux coéquipiers pour abreuver sa soif de victoires : «Oui, je le pense, la qualité est là, mais il ne suffit pas de qualité, il faut de la mentalité, de la constance et parfois un peu de chance au bon moment. Et je pense que nous avons la responsabilité d’aller loin et d’essayer de jouer du mieux que nous pouvons. Pas seulement en Ligue des champions, mais aussi en Liga pour pouvoir la gagner à nouveau.» Reste à voir si Gündogan ne se berce pas d’illusions alors que les concurrents du FC Barcelone se sont également renforcés à merveille.

