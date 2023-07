Leipzig : El Chadaille Bitshiabu explique son choix

Après six ans passés au Paris Saint-Germain, El Chadaille Bitshiabu ne poursuivra pas l’aventure dans son club formateur. Le défenseur central rejoint l’écurie allemande du RB Leipzig, toujours friande d’espoirs en passe d’éclore, en échange d’un chèque compris entre 15 et 20 M€. L’information est maintenant officielle et on apprenait ce mardi matin que le joueur de 18 ans avait signé un contrat jusqu’en 2028 avec le pensionnaire de Bundesliga.

Sur le site officiel du club allemand, Bitshiabu a expliqué son choix de carrière. «Je suis ravi de faire maintenant partie du RB Leipzig. Le club a une grande réputation en France, en partie à cause de ses succès sur le terrain, mais aussi parce que les jeunes joueurs peuvent y connaître une incroyable évolution au plus haut niveau. Max Eberl et les dirigeants m’ont montré le parcours unique et passionnant du club, ce qui m’a tout de suite séduit», a-t-il expliqué. De plus, Max Erbel, membre du conseil d’administration du RBL, a ajouté qu’«El Chadaille aura le temps dont il a besoin pour s’installer ici afin qu’il puisse lentement commencer à donner le meilleur de lui-même et nous aider sur le terrain».

