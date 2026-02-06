Menu Rechercher
Ligue 1

OL : 7 personnes sont au service d’Endrick

Par Matthieu Margueritte
Endrick, encore buteur avec l'OL @Maxppp

Prêté par le Real Madrid à l’Olympique Lyonnais, Endrick (19 ans) compte bien se servir de ses six mois en France pour lancer enfin sa carrière en Europe. Sur le terrain, tout se passe très bien puisque le Brésilien a marqué 5 buts en autant de rencontres. Et en dehors, l’international auriverde a également mis toutes les chances de son côté. El Chiringuito révèle en effet que l’attaquant a emmené avec lui à Lyon un staff de plusieurs personnes.

El Chiringuito TV
🚨 EXCLUSIVA @marcosbenito9: los SECRETOS de ENDRICK en LYON 🚨

😳 "Se ha llevado un grupo de trabajo de siete personas".

‼️ "Su fisio es Guido Spirandelli, que dejó el Real Madrid por él".

👀 "También un cocinero, dos personas de comunicación, un fotógrafo..."
« Sept personnes travaillent avec Endrick. Il y a Guido Spirandelli qui était physio au Real Madrid ces quatre dernières saisons. Il a abandonné le Real Madrid, il a décidé de miser sur le projet d’Endrick. Il y a un cuisinier aussi, qui a travaillé dans un restaurant Michelin aux États-Unis. Endrick fait attention à ce qu’il mange depuis qu’il a 14 ans donc il n’y a aucun problème. Il y a deux personnes qui l’assistent dans sa communication. Deux autres qui l’assistent tous les jours. Il a aussi un photographe », a indiqué le journaliste Marcos Benito.

