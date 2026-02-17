PSG : Marquinhos vers un départ au Qatar ?

À 31 ans et après plus d’une décennie au club, Marquinhos reste une figure incontournable du PSG. Longtemps annoncé sur le départ, notamment après le sacre en Ligue des Champions, le capitaine brésilien a finalement choisi de prolonger l’aventure parisienne, avec la Coupe du Monde 2026 en ligne de mire. Malgré une concurrence toujours présente et les rumeurs venues d’Arabie saoudite, son statut n’a jamais vraiment vacillé. Habitué à se battre pour sa place, le défenseur incarne la continuité et l’expérience dans un vestiaire en constante évolution.

Mais si son leadership reste intact, la question de l’avenir de Marquinhos commence à émerger en toile de fond. Toujours loué pour son professionnalisme et son intelligence de jeu, le Brésilien conserve une forte cote en interne comme auprès de ses anciens partenaires. Courtisé depuis plusieurs saisons par l’Arabie saoudite, il ne semble pourtant pas pressé de quitter Paris et, sous contrat jusqu’en 2028, n’envisagerait un départ qu’au Qatar selon L’Équipe. Affaire à suivre…