Ilias Akhomach, la nouvelle pépite hispano-marocaine du FC Barcelone

Le FC Barcelone compte dans ses rangs deux des jeunes talents les plus prometteurs de la planète avec Ansu Fati (18 ans), formé au club, et Pedri (17 ans), produit de Las Palmas. Des joueurs qui ont déjà un rôle plus ou moins important dans l'équipe de Ronald Koeman, surtout pour le premier, indiscutable dans les compositions du Néerlandais avant sa blessure au ménisque. Et les deux Espagnols pourraient bientôt être rejoints par un autre prodige issu de La Masia, Ilias Akhomach. Il est la sensation du début de saison dans les équipes de jeunes de l'institution catalane.

L'attaquant de 16 ans seulement, né en Espagne et d'origine marocaine (il évolue avec l'Espagne en U16), est un redoutable ailier qui évolue pour l'instant avec l'équipe U19, mais à qui certains voient déjà un avenir tout tracé en équipe première. « C'est le prochain Messi », résumait Patrick Kluivert, directeur de la formation du Barça, en avril dernier. Une comparaison osée, d'autant plus que le profil de l'hispano-marocain, gaucher dont le meilleur poste est celui de joueur de couloir droit, correspond plus à celui d'un joueur d'aile. Même si, à ses débuts, Lionel Messi évoluait également en tant qu'ailier, à droite qui plus est, avant d'endosser un costume de playmaker plus axial au fur et à mesure que sa carrière avançait. Sa polyvalence lui permet également d'évoluer, si besoin, en pointe, ou derrière l'attaquant.

Le Real Madrid a tenté de l'attirer

Le FC Barcelone a d'ailleurs été à deux doigts de le perdre, puisque très jeune, lorsque les formateurs du Barça font passer les gamins du football à 7 au football à 11, il n'avait pas été conservé. Il s'en est allé au Nàstic Manresa, un club local, où il avait brillé. Le Real Madrid était venu aux nouvelles, mais il a finalement décidé d'accepter l'offre du Barça, très chaud pour le rapatrier un an après son départ seulement. Son évolution a été fulgurante et avec un nouveau contrat signé en printemps dernier, l'écurie barcelonaise a sécurisé sa pépite qu'on pourrait rapidement voir régulièrement à l'œuvre avec l'équipe B du club en troisième division, avec qui il a débuté le week-end dernier.

Les prévisions les plus optimistes indiquent cependant qu'il a de grandes chances de griller les étapes et de passer directement des U19 aux A, à l'image de Fati il y a un an. Les médias catalans le présentaient d'ailleurs comme « l'arme secrète de Ronald Koeman » pour la suite de la saison, puisque l'adolescent aurait tapé dans l'œil de l'ancien sélectionneur batave. Entre Ilaix Moriba, Konrad de la Fuente ou Ilias Akhomach qui arrivent fort derrière, les stars offensives de l'équipe première du Barça savent qu'elles n'ont pas intérêt à se reposer sur leurs lauriers...