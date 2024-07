Une chaîne anglaise dans la tourmente après s’être moquée de Cristiano Ronaldo

Le Portugal a quitté l’Euro 2024 dès les quarts de finale, battu par l’équipe de France. Mais sa star, Cristiano Ronaldo, fait toujours autant parler d’elle. À 39 ans, CR7 a bouclé le pire tournoi international de sa carrière avec aucun but marqué. Depuis, s’il a confirmé qu’on ne devrait plus le revoir disputer un Championnat d’Europe, le joueur d’Al-Nassr n’a pas fait que des heureux en indiquant qu’il restait à disposition de la Seleção das Quinas pour le Mondial 2026. Ronaldo n’est plus au niveau d’une grande compétition internationale et beaucoup estiment qu’il est temps pour lui de tirer sa révérence avec sa sélection. Toutefois, si les critiques sont justifiées à l’encontre du célèbre numéro 7, il ne fat pas lui manquer de respect pour autant. Et ça, la BBC s’en est rendu compte. À l’occasion du huitième de finale entre le Portugal et la Slovénie, la chaîne anglaise a reçu énormément de messages de téléspectateurs mécontents après avoir évoqué le penalty raté de Ronaldo avec un panneau « Misstiano Penaldo ».

Ancien défenseur et capitaine de Chelsea, John Terry a fait partie des personnes choquées par cet épisode. « BBC, c’est une honte », a-t-il posté sur ses réseaux sociaux. Face à la vague de critiques, la BBC a dû sortir du silence pour s’expliquer et assurer qu’elle n’avait aucune intention de manquer de respect au quintuple Ballon d’Or. « La légende était simplement un jeu de mots, comme nous l’avons déjà fait à maintes reprises dans les graphiques d’analyse de Match Of The Day. Il n’y avait aucune intention d’offenser Cristiano Ronaldo. En fait, tout au long de l’émission, nous avons parlé favorablement de Ronaldo à plusieurs reprises. Lors de la préparation du match, Jose Fonte a souligné le dévouement de Ronaldo à l’entraînement, affirmant que c’est la raison pour laquelle "il est l’un des meilleurs de tous les temps". À la mi-temps, Gary Lineker et Alan Shearer ont longuement analysé les mouvements de Ronaldo, les qualifiant d’"absolument fantastiques". Après la séance de tirs au but, Gary Lineker et Alan Shearer ont tous deux évoqué le courage et la confiance en soi de Ronaldo, qui s’est avancé pour tirer un penalty. À aucun moment, les experts n’ont critiqué Ronaldo de manière excessive et, dans le contexte de l’ensemble du programme, le ton était constamment respectueux à son égard. Cependant, nous sommes conscients que certains téléspectateurs n’étaient pas satisfaits du graphisme et les commentaires ont été transmis à l’équipe de production pour l’aider à travailler à l’avenir. » On ne plaisante pas avec CR7.