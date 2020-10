Le PSG et le FC Barcelone ont trouvé un accord pour Rafinha !

Rafinha pourrait bien être le transfert surprise de ce dernier jour du mercato côté parisien. Après avoir officialisé Danilo Pereira et Moise Kean ces dernières heures, le club de la capitale française est visiblement sur le point de s'offrir Rafinha Alcantara, le joueur de 27 ans du FC Barcelone, et dont les Catalans cherchent à se débarrasser depuis le début du mercato.

Mundo Deportivo annonce que le milieu de terrain hispano-brésilien va filer au Paris Saint-Germain pour un tout petit montant : pas de fixe mais trois millions d'euros sous forme de variables et un pourcentage de 35% à la revente. Une belle opération financière pour les Franciliens, alors que le joueur formé à La Masia était sous contrat avec les Catalans jusqu'en 2021.

D'autant plus que les Barcelonais exigeaient jusqu'à peu 16 millions d'euros aux prétendants du joueur, qui sort d'une belle saison en prêt au Celta. Il avait cependant connu de nombreuses blessures au genou ces dernières saisons, au genou notamment. Reste maintenant à savoir si les dirigeants parisiens et catalans pourront boucler l'opération d'ici minuit. Tout n'est donc plus qu'une question de timing pour que ce dernier dossier du mercato parisien puisse aboutir !