Mercato : le PSG va faire une nouvelle tentative pour Randal Kolo Muani

C’est l’un des dossiers les plus chauds de ce mercato d’été. L’attaquant international français, Randal Kolo Muani (24 ans) continue de rythmer ce marché estival, alors qu’il sort d’une saison aboutie en club avec Francfort où (46 matchs, 23 buts, 15 passes décisives) mais aussi en sélection nationale avec les Bleus (9 matchs, 1 but) où il a participé à la Coupe du Monde au Qatar. Convoité par le Paris Saint-Germain depuis plusieurs mois, la piste s’était calmée pendant quelque temps, alors que la direction du club de la Capitale travaillait sur d’autres dossiers estivaux urgents, notamment les prolongations de contrat, le départ de Lionel Messi, les rumeurs autour de Kylian Mbappé mais surtout les recherches pour le futur entraîneur.

Néanmoins, selon les informations de nos confrères du Parisien et de L’Equipe, le PSG n’a pas abandonné le dossier Randal Kolo Muani dans ce mercato d’été - loin de là. D’ailleurs, on apprend ce lundi que les dirigeants parisiens multipliaient les contacts avec Francfort pour tenter d’attirer l’ancien joueur du FC Nantes. En effet, Luis Campos s’active toujours pour trouver un numéro 9, alors que les pistes menant à Victor Osimhen (Naples) ou encore Harry Kane (Tottenham) n’ont rien donné en raison des demandes jugées trop démesurées du président napolitain Aurelio De Laurentiis. Paris par l’intermédiaire de son président Nasser al-Khelaïfi a donc décidé de relancer, la semaine dernière, les négociations avec le club allemand pour s’attacher les services de l’international français. Le président qatari souhaite toujours installer un projet de «francisation» de l’effectif parisien.

Une rude concurrence anglaise

Si le PSG est bien déterminé à mener de rudes discussions avec Francfort pour RKM, sous contrat jusqu’en juin 2027 avec le club allemand, la concurrence dans la course à la signature du Français reste compliquée. En effet, la cote de Kolo-Muani, notamment en Angleterre, est toujours élevée. En Premier League, deux cadors britanniques ne lâchent pas l’affaire : Manchester United et Chelsea, toujours concentrés sur l’idée de contrecarrer les plans de Luis Campos et Nasser al-Khelaïfi. L’attaquant de Francfort a déjà fait part de son intérêt pour la Premier League mais se montre néanmoins à l’écoute du projet parisien. Il ne faut pas omettre le Bayern Munich dans la course puisque malgré des discussions avancées avec Tottenham pour Harry Kane, les Bavarois n’ont jamais réellement abandonné la piste du buteur français.

Pour rappel, d’après les derniers bruits de couloirs, la direction de Adler a fixé le prix de son attaquant à 70 millions d’euros, voire même 80 millions. Une somme conséquente qui pourrait augmenter, si le club acheteur venait à y coller des bonus dans la transaction. La presse allemande a même mentionné le prix de 120 millions dans ses colonnes. Cette semaine commence donc très fort pour les locaux du Parc des Princes puisque plusieurs officialisations pourraient tomber dans les prochaines heures. Entre la résiliation du contrat de Christophe Galtier, l’arrivée de Luis Enrique sur le banc ou les signatures actées de Manuel Ugarte, Milan Škriniar, MArco Asensio ou encore Lucas Hernandez, la direction parisienne doit désormais continuer les grands chantiers estivaux lancés depuis la fin de saison.