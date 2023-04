Real Madrid : Carlo Ancelotti vole au secours de Vinicius Jr

La suite après cette publicité

Présent face aux journalistes avant de recevoir le promu Almeria pour le compte de la 32e journée de Liga, l’entraîneur du Real Madrid Carlo Ancelotti a tenu à soutenir son attaquant vedette Vinicius Jr (22 ans), devenu une cible des supporters adverses - certains proférant même des injures racistes en plein match - ou même des adversaires sur le terrain, se montrant plus agressifs dans les duels face à l’international auriverde.

«D’un côté, il y a ce qui se passe sur le terrain et de l’autre, en dehors. À l’extérieur, c’est mauvais pour la société, il y a encore du racisme… une société moderne ne peut pas être comme ça. Et à l’intérieur, la vérité est que les joueurs lui donnent beaucoup de coups de pied, c’est évident. Maradona et Pelé recevaient aussi beaucoup de coups de pied, malheureusement. Ce qui est bien pour nous, c’est que Vinicius a un physique solide et qu’il est capable de se défendre.»

À lire

Real Madrid : Karim Benzema de retour contre Almeria