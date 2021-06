Amiens : ça chauffe avec Philippe Hinschberger

Oswald Tanchot, sous contrat jusqu'en juin 2022, est toujours le coach d'Amiens. Mais en coulisse le club picard, très déçu de la 10e place au classement de Ligue 2, s'active pour lui trouver un successeur. David Guion (ex-Reims) a été pressenti pour le poste, mais ce dernier n'a pas vraiment envie de revenir en Ligue 2. Reginald Ray et Bruno Irles ont été évoqués aussi en coulisse.

Selon nos informations, un nom s'est dégagé ces dernières heures. Et c'est le coach de Grenoble, Philippe Hinschberger qui tiendrait actuellement la corde. Le technicien de 61 ans reste sur une bonne saison avec les Isérois en L2 et a échoué en play-offs face à Toulouse il y a quelques jours (3-0). Interrogé sur son avenir à l'issue de la rencontre perdue face au TFC, il avait semé le trouble sur son avenir, lui qui disposait encore d'un an de contrat avec le GF38. « Moi, je prépare la saison avec Grenoble. Je ne me pose pas trop de questions, je suis bien ici. Mais si j’ai une piste… » Philippe Hinschberger à Amiens ? Réponse dans les prochains jours...