PSG : le litige civil entre Nasser al-Khelaïfi et M. Benabderrahmane mis sur pause

Le contentieux opposant Nasser Al-Khelaïfi à Tayeb Benabderrahmane en pause. Comme rapporté par l’AFP, le tribunal de Paris a suspendu le litige civil concernant un accord contesté entre le patron du PSG et le lobbyiste franco-algérien, dans l’attente de la décision de la justice pénale. Dans une ordonnance rendue le 3 février, le juge civil « sursoit à statuer (…) dans l’attente d’une décision définitive » sur des procédures pénales en cours à Paris. Les éléments qui seront recueillis par la justice « sont susceptibles d’influer directement et significativement (…) sur l’issue du litige » , souligne l’ordonnance. Proposée par le juge, cette mise en sommeil était défendue par le patron du PSG, et refusée par M. Benabderrahmane.

Ce dernier avait fait six mois de prison au Qatar à partir de janvier 2020. En novembre de la même année, il avait pu quitter l’émirat, après s’être engagé dans un accord à ne pas divulguer des documents potentiellement compromettants pour Nasser Al-Khelaïfi, sous peine de devoir lui verser 5 millions d’euros. C’est cet accord que M. Benabderrahmane entendait voir invalider par la juridiction civile, faisant valoir qu’il aurait été arraché sous la contrainte, et se présentant comme « otage » au Qatar. Il devra attendre que la justice pénale se prononce. En attendant, l’avocat de NAK, Me Renaud Semerdjian, a réagi auprès de l’AFP : « le tribunal a consacré Nasser Al-Khelaïfi dans son statut de partie civile et tenu en échec les accusations mensongères et calomnieuses de Tayeb Benabderrahmane. Nous avons pleinement confiance dans notre système judiciaire et sommes convaincus que la vérité finira par triompher ».