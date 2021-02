Jonathan David justifie le choix LOSC

Débarqué cet été dans le Nord en provenance de La Gantoise pour 27 millions d'euros, Jonathan David est devenu le transfert le plus onéreux de l'histoire du LOSC. Courtisé notamment par le Borussia Mönchengladbach, l'attaquant canadien a expliqué ce qui avait fait pencher la balance pour le club nordiste.

« La rencontre avec Luis Campos (alors conseiller de l'ancien président Gerard Lopez). Son projet m'a plu. Celui d'une équipe très jeune, avec beaucoup d'ambition, la Coupe d'Europe. J'allais jouer, continuer à progresser dans un environnement francophone censé favoriser mon intégration. La L1, c'était la marche pour grandir dans un très bon club du haut du tableau. Le bon moment pour me tester. Gand a voulu me garder. Ça été tendu entre les deux clubs. Mais ma décision était déjà prise. J'ai vu comment le président se battait pour me recruter, » a ainsi commenté le buteur lillois dans une interview accordée à l'Equipe.