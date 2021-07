Amical : le Borussia Dortmund tombe face à Bilbao

Deuxième défaite en trois matches de préparation pour le Borussia Dortmund de Marco Rose. Après avoir battu les amateurs de Giessen (2-0) et être tombé face au voisin et promu de Bochum (1-3), le BvB a cette fois chuté face à l'Athletic de Bilbao (0-2), au Kybunpark de Saint-Gall, en Suisse. Avec Erling Haaland et Marco Reus titulaires au coup d'envoi, les Marsupiaux n'ont pas réussi à faire la différence.

Après un première acte sans but, ce sont les Basques qui ont trouvé la faille dans le deuxième acte. Un penalty transformé par Raul Garcia (0-1, 50e) et un but du défenseur Daniel Vivian (0-2, 57e) ont permis aux troupes de Marcelino de ramener un succès d'Allemagne. Dernier match de la préparation estivale prévu dans 6 jours face à Bologne pour le BvB. Bilbao affrontera prochainement l'Union Berlin (31/07) et Liverpool (08/08).

Les compositions d'équipes :

