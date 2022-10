FC Barcelone, Valence : mais où est passée la pépite Nico Gonzalez ?

La suite après cette publicité

Le FC Barcelone a une belle petite brochette de jeunes prometteurs sous contrat. On pense à Pedri, Ansu Fati ou Gavi, mais aussi à Alejandro Baldé, la sensation de ce début de saison. Des joueurs issus de La Masia pour certains ou recrutés en post-formation pour d'autres. Mais il y en a qui, pourtant annoncé comme extrêmement prometteur, semble un peu oublié. Il s'agit de Nico Gonzalez, qu'on a pu voir à l'oeuvre à plusieurs reprises la saison dernière. Cet été, face à la concurrence en équipe première, il a fait le choix de rejoindre Valence en prêt.

De quoi avoir du temps de jeu de façon régulière ? C'est ce qu'on pouvait penser. Seulement, pour l'instant, le fils de l'illustre Fran Gonzalez doit se contenter des miettes, avec dix apparitions en Liga, dont quatre titularisations seulement. Une situation qui interroge en Espagne et surtout en Catalogne, où on espérait voir Nico briller en Liga avant de revenir prendre la place de Busquets à Catalogne. Mais pourquoi joue-t-il si peu ? Tout d'abord, parce que Gennaro Gattuso a déjà du beau monde dans l'entrejeu, à l'image d'Hugo Guillamon, le neo-international espagnol. Défenseur central de formation, il évolue désormais en tant que milieu défensif, souvent accompagné d'Ilaix Moriba, un autre ancien de La Masia.

Un rapatriement en janvier ?

Et lorsqu'il a joué, Nico Gonzalez n'a pas forcément été très bon. C'est à souligner, à l'image du match face à Mallorca ce week-end, ou de son entrée en jeu face au Rayo Vallecano plus tôt en septembre, où il offre la victoire aux locaux avec un but contre son camp malheureux. Pour l'instant, du côté de Mestalla, on attend encore de voir ce joueur si dominant devant sa défense, notamment lorsque son équipe a le ballon, capable de briser des lignes et de servir de rampe de lancement aux attaques de son équipe.

« Il s'entraîne très bien, c'est un grand professionnel », répondait récemment Gattuso, lui qui est constamment interrogé à son sujet depuis le début de la saison. Quoiqu'il en soit, cette situation inquiète le Barça, qui souhaite qu'il obtienne plus de temps de jeu. Comme l'indique Sport, les Catalans pourraient même mettre un terme à son prêt à Valence et le prêter ailleurs lors du mercato hivernal. Surtout que le joueur ne pourra pas jouer les deux prochains matchs, face à Barcelone justement, à cause des fameuses clauses de la peur qui empêchent les joueurs prêtés de jouer face à leur club parent. Dans ces conditions, difficile de progresser...