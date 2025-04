Ligue 1 : le FC Nantes prend un précieux point pour le maintien contre le PSG

Déjà sacrés champions de France, le Paris Saint-Germain poursuivait leur quête d’invincibilité en championnat ce mardi soir, à l’occasion d’un match en retard de la 29ème journée disputé sur la pelouse du FC Nantes. À une semaine de leur demi-finale aller de Ligue des Champions contre Arsenal, les hommes de Luis Enrique, légèrement remaniés pour l’occasion, s’étaient présentés avec Joao Neves reconverti latéral droit et Marquinhos de retour en charnière centrale aux côtés de Lucas Beraldo. Warren Zaïre-Emery, Vitinha et Fabian Ruiz animaient l’entrejeu derrière un trio offensif composé de Kang-in Lee, Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia. En face, les Canaris, en quête de points pour assurer leur maintien, devaient composer sans Anthony Lopes. Patrik Carlgren, préféré à Alban Lafont, gardait les buts derrière une défense à cinq articulée autour de Jean-Charles Castelletto, Nathan Zézé et Nicolas Pallois. Devant, Matthis Abline était aligné aux côtés de Moses Simon, reléguant Mostafa Mohamed sur le banc. Dès le début du premier acte, le PSG prit d’entrée le contrôle du ballon, installant son jeu face à une équipe nantaise repliée en bloc dans son camp. Rapidement, les Parisiens obtinrent un corner côté gauche : Mendes trouva la tête de Beraldo, dont la tentative, prolongée par le crâne de Ruiz, obligea Carlgren à repousser du poing, avant que le drapeau ne se lève pour signaler une position de hors-jeu (10e). Nantes répliqua quelques minutes plus tard, lorsque Abline, d’un superbe coup du sombrero en pleine surface, élimina son vis-à-vis avant de voir sa frappe contrée (14e).

La suite après cette publicité

Profitant des espaces en transition, les Canaris se montrèrent de nouveau dangereux : servi par Simon, Lepenant arma une frappe aux abords de la surface, freinée par la défense parisienne, mais ses coéquipiers parvinrent à récupérer le ballon (16e). Pendant ce temps, la première véritable occasion parisienne se faisait toujours attendre, alors que la moitié du premier acte approchait (22e). D’une frappe spontanée, Dembélé tenta sa chance aux abords de la surface, mais Carlgren se saisit tranquillement du ballon (30e). Dans la foulée, l’ailier parisien, cette fois excentré sur la droite, arma de nouveau, mais son tir s’envola au-dessus du cadre nantais (31e). Plus inspiré quelques minutes plus tard, Dembélé trouva Lee dans la surface. Ce dernier glissa le ballon à Vitinha, idéalement placé sur la gauche. Le milieu portugais, d’une demi-volée du gauche, ne laissa aucune chance à Carlgren et transforma la première véritable opportunité parisienne (33e, 0-1). Cozza tenta de trouver Simon d’un ballon en profondeur sur le côté gauche, mais sa passe, mal ajustée, fila directement en touche (41e). Dans la foulée, Kvaratskhelia, lancé sur l’aile gauche, centra depuis la surface. Au second poteau, Neves récupéra le ballon et déclencha une frappe puissante dans un angle fermé, obligeant Carlgren à repousser en corner (42e).

Douglas Augusto, grand héros nantais !

En seconde période, Paris continua de faire circuler le ballon, mais Nantes, en haussant son bloc et en se montrant plus agressif sur le porteur, parvint à perturber la maîtrise parisienne. Cozza tenta sa chance d’une demi-volée lointaine, sans inquiéter Donnarumma, déjà vigilant quelques instants plus tôt sur une claquette après un centre dangereux de Simon (57e). Les Canaris poursuivirent leurs efforts et, lancé en profondeur sur la droite, Castelletto prit son temps à l’entrée de la surface avant d’armer une frappe croisée au sol, que Donnarumma repoussa d’un arrêt déterminant et très impressionnant (60e). Paris a ensuite réagi rapidement : Doué lança Barcola sur le flanc gauche, et son centre trouva Vitinha en pleine surface. En se retournant, le Portugais tenta sa chance, mais buta sur Carlgren, qui l’empêcha de signer un doublé (66e). Alors qu’on croyait que le PSG se dirigeait vers un nouveau succès, les Canaris leur ont réservé une surprise du chef. À la suite d’une touche sur le côté droit, Abline repiqua dans l’axe avant de servir Augusto, lancé plein champ. Sans hésiter, ce dernier décocha une frappe puissante du droit depuis l’entrée de la surface, laissant Donnarumma impuissant sur sa gauche (83e, 1-1).

La suite après cette publicité

Dans le temps additionnel, Doué centra depuis la droite pour Ramos, dont la tête trouva le sommet de la transversale devant un Carlgren battu (90e+2). Sous pression, Nantes pliait dans ces dernières minutes face aux assauts parisiens. Le PSG, toujours à l’attaque, chercha à conclure la rencontre en beauté, et une faute de Lepenant dans l’entrejeu offrit aux visiteurs une ultime opportunité d’appuyer leur domination - mais sans succès. Sérieux et appliqué, le PSG a rempli sa mission à Nantes (malgré le match nul), confirmant son invincibilité nationale à l’approche du rendez-vous européen tant attendu. À une semaine de retrouver Arsenal en demi-finale aller de Ligue des champions, les Parisiens poursuivent leur montée en puissance, affichant une solidité et une maîtrise qui laissent présager un duel de haute intensité sur la scène continentale.