Les premiers mots de Giovani Lo Celso à Villarreal

Prêté à Villarreal en provenance de Tottenham, Giovani Lo Celso (25 ans) était présent, pour la première fois, en conférence de presse ce vendredi. L'occasion pour l'ancien Parisien d'évoquer ses ambitions avec l'actuel septième de Liga qui se déplace sur la pelouse du Betis dimanche à 18h30 : «j'ai eu une conversation avec Unai Emery car je le connaissais déjà depuis mon séjour à Paris et je savais déjà comment il travaillait et ce qu'il pouvait m'apporter. Mais je viens, aussi, parce que c'est un club très attractif. J'ai pu les voir de l'extérieur, comment ils jouent et comment ils abordent les matchs. Personnellement, je m'identifie à leur style de football», a tout d'abord déclaré l'Argentin.

Un temps pressenti du côté de l'Olympique Lyonnais, Lo Celso en a ensuite dit plus sur les objectifs qu'il se fixait avec les Groguets : «comme l'a dit Fernando Roig, l'équipe est dans un bon moment maintenant, mais nous devons encore monter au classement du Championnat. Nous avons de grandes attentes, nous ne sommes pas encore satisfaits et nous allons essayer d'aller le plus loin possible cette saison».