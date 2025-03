L’avis de Patrice Evra sur les chances de l’OM face au PSG

Alors que l’OM défiera le PSG, ce dimanche, pour le choc de la 26e journée de Ligue 1, Patrice Evra a été questionné sur les chances de son ancien club. Pour rappel, à l’aller, les Marseillais, plombés par l’exclusion d’Amine Harit dès la 20e minute de jeu, avaient sombré au Vélodrome (0-3). «Ça va être compliqué pour Marseille. C’est incroyable ce que Paris est en train de faire. On ne parle plus de l’extrasportif, cette équipe ressemble à une équipe», a tout d’abord concédé l’ancien joueur de Manchester United.

Et d’ajouter : «j’admire beaucoup Luis Enrique, il va jusqu’au bout de ses idées. Ce qu’il fait avec Ousmane Dembélé est incroyable. Paris n’est plus affaibli et ne va pas louper ce match. Mais on ne sait jamais… Tout peut arriver dans le foot. En tant qu’ancien joueur de l’OM, j’ai espoir, mais c’est vraiment très compliqué». Présent dans son émission Rothen s’enflamme sur RMC, Jérôme Rothen a lui donné «une chance sur dix» à l’OM.. Réponse ce dimanche…