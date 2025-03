Real Madrid : Carlo Ancelotti menace la Liga après la victoire contre Villareal

C’était une semaine de la plus haute importance qu’a vécue le Real Madrid. Dès mercredi, les Merengue ont été confrontés à leur voisin, l’Atlético, pour leur huitième de finale retour de la Ligue des Champions. Après être allée chercher sa qualification au bout de la nuit, en passant par les tirs au but, la Maison Blanche a enchaîné avec un nouveau choc, cette fois-ci en Liga, contre Villarreal ce samedi. Et clairement, les champions d’Espagne en titre n’ont pas du tout apprécié cette programmation, qui a logiquement épuisé les organismes. Et Carlo Ancelotti l’a fait savoir.

Présent en conférence de presse à l’issue de la victoire contre le Sous-Marin jaune (2-1), l’entraîneur italien a partagé son mécontentement quant à l’enchaînement de matchs qu’a connu son équipe au cours des derniers jours, menaçant de tout simplement refuser de jouer si pareille situation se représentait : « C’est la dernière fois que nous jouons un match avec moins de 72 heures de repos. Nous avons demandé à la Liga de changer l’horaire du match à deux reprises, mais rien n’a été fait. C’est la dernière fois. » Après s’être indigné de décisions arbitrales au cours des dernières semaines, le Real Madrid décide une nouvelle fois de faire front aux instances du football espagnol.