FA Cup : Marcus Rashford et Aston Villa étrillent Preston

Futur adversaire du PSG en quarts de finale de la Ligue des Champions, Aston Villa se déplaçait, ce dimanche, sur la pelouse de Preston dans le cadre des quarts de finale de la FA Cup. Longtemps accrochés par les pensionnaires de Championship (D2), les Villans ont finalement assuré l’essentiel (3-0).

Porté par une réalisation de Marcus Rashford au retour des vestiaires (58e), le club de Birmingham a finalement déroulé avec un nouveau but de Rashford sur penalty (63e) et un autre du jeune milieu Jacob Ramsey (71e). Aston Villa sera donc bien présent dans le dernier carré. Pour rappel, à partir de 17h30, Bournemouth et Manchester City seront opposés pour le dernier ticket des demi-finales.