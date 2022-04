Ligue des Champions : le casse-tête de la défense pour Pep Guardiola

La suite après cette publicité

Défense la plus solide de Premier League avec 21 buts encaissés en 33 journées, Manchester City peut également s'appuyer sur une attaque rayonnante, en témoigne les 80 réalisations inscrites par les Skyblues depuis le début de la saison, soit cinq petites unités de moins que Liverpool, écurie la plus prolifique au Royaume de Sa Majesté. Autant d'arguments que la formation dirigée par Pep Guardiola pourra donc faire valoir au moment d'affronter le Real Madrid, ce mardi à 21 heures, lors des demi-finales aller de la Ligue des Champions. Autant ou presque... Car à quelques heures de se présenter sur la pelouse de l'Etihad Stadium, les Citizens font face à un terrible casse-tête en défense. Un timing loin d'être idéal quand on connaît la réussite déroutante de Karim Benzema sur la scène européenne (12 buts en 9 matches de LdC cette saison).

Un secteur défensif décimé ?

Suspendu pour ce premier acte face aux Madrilènes après un troisième carton jaune reçu contre l'Atlético de Madrid en quarts de finale, João Cancelo, arrière droit de Man City, manquera, en effet, à l'appel. Une absence de taille qui vient s'ajouter aux incertitudes concernant Kyle Walker (31 ans) et John Stones (27 ans). «Nous avons une séance d'entraînement aujourd'hui et nous verrons comment sont les joueurs. Ce soir, demain, on décide de la composition de l'équipe. J'attends la session d'entraînement pour voir comment ils se sentent. Ils sont incertains, Kyle (Walker) ne s'est pas entraîné ces 10 derniers jours, John (Stones) depuis Brighton. C'est pourquoi je ne sais pas s'ils vont s'entraîner. Nous verrons comment ils se sentent et nous prendrons une décision demain», confirmait, à ce titre, Pep Guardiola, présent ce lundi en conférence de presse.

Très largement diminué dans le secteur défensif, l'ancien technicien du Barça et du Bayern pourrait alors se voir obligé d'improviser. Si Aymeric Laporte et Rúben Dias sont largement pressentis pour former la charnière centrale des Skyblues et que Oleksandr Zinchenko est le seul pur arrière gauche de l’équipe, le côté droit reste encore une véritable interrogation. Dès lors, Nathan Aké, bien que dans une position totalement expérimentale, a toutes ses chances pour combler le manque des Citizens à ce poste. Défenseur central, gaucher, l'ancien joueur de Bournemouth n’a cependant joué qu’une seule fois sur ce flanc droit depuis le début de la saison. Interrogé à ce sujet, Guardiola n'a d'ailleurs pas écarté la possibilité d'une composition inédite.

«Gabriel Jesus ? Il ne va pas jouer arrière droit !»

«Je suis sûr que les joueurs joueront à des postes auxquels ils ne sont pas habitués, mais ils feront de leur mieux», a ainsi avoué l'Espagnol de 51 ans devant les journalistes. Au point de voir un offensif prêter main-forte à l'arrière-garde mancunienne ? Auteur d'un magnifique quadruplé contre Watford (5-1) lors de la 34ème journée de Premier League, Gabriel Jesus, annoncé dans le viseur d'Arsenal, pourrait alors reculer d'un cran pour venir compenser sur le côté droit. Une idée qui ne semble pourtant pas vraiment au goût de son coach : «il ne va pas jouer arrière droit ! J'exprime qu'il pourrait le faire. Vinicius Jr face à Gabriel (Jesus) pourrait être une bonne bataille, mais il ne jouera pas là. Peut-être pour quelques minutes, mais non». Fragilisée, la défense ciel et bleu devra, quoiqu'il en soit, trouver l'équilibre nécessaire pour contrer les offensives madrilènes, portées par un KB9 en pleine réussite.

Au regard de sa saison, aussi bien en championnat qu’en Ligue des Champions, Benzema, auteur de 39 buts et 13 passes décisives en 40 matches toutes compétitions confondues, représente un problème majeur pour n’importe quelle équipe. Le PSG et Chelsea, tous deux assommés par un triplé du Lyonnais, ne diront pas le contraire. Fer de lance de cette Casa Blanca et meilleur buteur de Liga, nul doute que l'international tricolore (94 sélections, 36 buts) cherchera à profiter de ce secteur défensif mancunien affaibli. Un danger que Pep Guardiola a d'ores et déjà pris en considération : «nous devons bien défendre, Benzema a marqué beaucoup de buts dans sa carrière, c'est un joueur fantastique, nous défendons bien, nous devrons défendre et créer des occasions de marquer». Danger numéro un pour les Skyblues, «le Nueve» sera par ailleurs accompagné du virevoltant Vinicius Jr, auteur de 7 offrandes en Ligue des Champions et capable de faire la différence à tout moment. De quoi causer quelques sueurs froides aux défensifs mancuniens.

À quelques heures d'un moment clé de sa saison, Manchester City risque donc de devoir innover pour combler les absences. Une épine dans le pied de Pep Guardiola qui ne l'empêchera cependant pas de se présenter avec confiance face aux Merengues. «L’histoire est là, on ne peut pas la changer, mais c’est 11 contre 11 et une balle qui bouge. Les joueurs décident de leur prise de décision. Vous pouvez imaginer un plan, mais c’est 11 contre 11, la qualité de ceux-ci, leur force, cela fera une différence. Ce jeu, ce sont des joueurs, Claudio et moi-même ne gagnerons pas». Confiant envers ses joueurs, Pep pourra d'ailleurs compter sur un secteur offensif surchargé et qui contraste clairement avec ses manques sur le plan défensif. Fort de sa performance face aux Hornets, Gabriel Jesus peut ainsi légitimement prétendre à une place de titulaire aux côtés de Riyad Mahrez, Rodri, Bernardo Silva et De Bruyne qui semblent indiscutables. Raheem Sterling, Phil Foden et İlkay Gündoğan devraient alors se disputer la dernière place. Autant de talents prêts à prouver toute la véracité du célèbre aphorisme : «la meilleure défense c’est l’attaque !»

Pour ces demi-finales de Ligue des Champions, créez votre compte Unibet dès aujourd'hui pour profiter en exclusivité du bonus 200€ offerts avec le code FMUNI. Misez 200€ sur un doublé de Karim Benzema pour tenter de remporter 1 900 € (cote à 9,50). (cotes soumises à variation)