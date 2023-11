Rennes - OL : les compositions probables

Une affiche entre deux clubs de la seconde moitié du classement. Au Roazhon Park, ce dimanche à 17h05, le Stade Rennais, onzième avec 12 petites unités, reçoit l’Olympique Lyonnais, lanterne rouge et toujours à la recherche de sa première victoire cette saison. En difficulté en championnat, les Bretons - qui n’ont plus gagné depuis le 1er octobre dernier contre Nantes (3-1) - restent sur une série de quatre rencontres sans le moindre succès. Défaits par l’OGC Nice, le week-end dernier, les Rennais sortent malgré tout d’une belle victoire aux dépens des Grecs du Panathinaikos (3-1), en Ligue Europa.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 11 Rennes 12 11 1 2 6 3 16 15 18 Lyon 4 10 -11 0 4 6 8 19

De son côté, l’OL traverse une crise sans précédent. Bon dernier de Ligue 1 avec 4 points au compteur, le club rhodanien ne trouve toujours pas la recette pour s’offrir une première victoire. Dimanche dernier, les hommes de Fabio Grosso ont d’ailleurs une nouvelle fois déçu avec un triste match nul (1-1) face au FC Metz. Menés au score, ils ont cependant préservé l’essentiel avec une égalisation tardive signée Skelly Alvero. Un point qui reste cependant insuffisant. Opposés au SRFC, les Lyonnais tenteront donc de sonner la révolte loin de leurs bases.

Tolisso de retour, Terrier d’entrée !

Pour cette rencontre, le technicien italien devrait ainsi aligner un 3-5-2. Devant Lopes, titularisé dans les buts, Lovren, O’Brien et Diomandé. Tagliafico et Kumbedi complèteront cette défense de l’OL. Dans l’entrejeu, Alvero, décisif face aux Grenats, pourrait lui accompagner Caqueret et Tolisso, de retour de suspension. Enfin, sur le front de l’attaque, Nuamah et Alexandre Lacazette, l’atout offensif numéro un de cette formation au fond du trou, auront pour mission de faire mal aux Bretons.

En face, Bruno Genesio sera privé des services de Lorenz Assignon, Warmed Omari, tous les deux suspendus, mais peut compter sur Steve Mandanda, blessé au genou mais déjà de retour. Wooh et Theate composeront la charnière centrale pour protéger l’ancien Marseillais, avec Doué et Truffert sur les côtés. Bourigeaud et Matic occuperont l’entrejeu, épaulés par Blas et Le Fée dans un rôle plus excentré. Enfin, Kalimuendo et Terrier seront les références offensives rennaises.

