OL : la grande annonce de Paulo Fonseca sur Roman Yaremchuk

Cet hiver, l’OL a décidé d’envoyer le décevant Martin Satriano en prêt du côté de Getafe. Dans la lignée de ce transfert, les Gones ont recherché un autre style de buteur. Plus puissant et prolifique que l’attaquant uruguayen, Roman Yaremchuk a ainsi posé ses valises dans le Rhône. Arrivé en prêt en provenance de l’Olympiakos, l’avant-centre ukrainien a raté les premiers matches pour une gêne au mollet. Remis de ses douleurs, le joueur de 30 ans sera présent contre Nice ce dimanche(20h45) et pourrait même être titulaire comme l’a expliqué Paulo Fonseca.

« Yaremchuk ? Il est bien, il peut commencer. Je vais décider, mais c’est un joueur qui pourrait être titulaire. Je dois trouver des solutions. En ce moment, on manque de joueurs de côté et je dois trouver des solutions pour être une équipe offensive. Nous avons différentes options. Aujourd’hui, on a travaillé une de ces solutions, mais je pense que nous avons une équipe prête pour le match. » Pour rappel, Fonseca sera privé d’Afonso Moreira et Endrick face aux Aiglons.