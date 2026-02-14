OM : le penalty mal tiré mais qui termine au fond de Panichelli face à Rulli

Ce samedi après-midi, l’Olympique de Marseille a encore fait de l’Olympique de Marseille. Malgré une avance de deux buts dans le match, les coéquipiers de Géronimo Rulli ont fini par concéder le match nul dans les dernières secondes de la rencontre. La faute à une grossière faute d’Emerson sur Gessime Yassine qui a provoqué un penalty.

Un penalty dont s’est chargé le buteur argentin Joaquín Panichelli (90e+7, 2-2). Pendant toute la partie, l’attaquant de 23 ans s’est embrouillé avec Rulli n’hésitant pas à lui donner quelques coups sur certains duels. Et après de multiples provocations, les deux hommes se sont donc opposés dans un face-à-face. Rulli avait probablement anticipé une panenka de son adversaire pour le provoquer davantage. Et si Joaquín Panichelli a bien tiré au milieu, il l’a fait en force. Mal tiré, le ballon a tout de même terminé sa course au fond des filets puisque Rulli n’a pu que dévier le ballon dans son but.