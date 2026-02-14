L1 : quatre patrons de clubs réclament une réforme urgente

Face à la montée des difficultés financières dans le football français, quatre présidents de clubs de Ligue 1 ont décidé de tirer la sonnette d’alarme. Dans une tribune publiée par Le Monde, les dirigeants de l’OM, du RC Lens, du Stade Rennais et du HAC dénoncent l’incapacité du modèle actuel de gouvernance à répondre aux enjeux économiques du secteur. Selon eux, la crise dépasse la seule baisse des droits télévisés et reflète des choix stratégiques contestables ainsi qu’un fonctionnement institutionnel dépassé, mis en lumière notamment par l’échec du projet Ligue 1+, la plateforme de LFP Media censée générer de nouveaux revenus pour les clubs…

Les signataires appellent à une transformation complète de la gouvernance du football professionnel français, pour l’adapter à la gestion d’un secteur pesant plusieurs centaines de millions d’euros. En effet, ils plaident pour une structure plus professionnelle, transparente et contrôlée, capable de clarifier l’environnement concurrentiel et d’éviter les tensions qui fragilisent le championnat. Sans réforme rapide, préviennent-ils, le football français pourrait connaître un « déclassement inévitable » face à la concurrence européenne.