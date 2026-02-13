Rennes : Brice Samba règle ses comptes après sa mise à l’écart

Brice Samba revient de loin. De retour dans les cages du Stade Rennais ce vendredi soir, le portier breton a fait un match plein contre le Paris Saint-Germain (3-1). Crédité de la note de 7,5 par notre rédaction après un match plein, l’international français a été décisif dans le joli succès face au leader du Championnat. Quasi infranchissable dans les dernières minutes de la rencontre, le rempart a tenu bon pour soulager les siens. Une titularisation remarquable et un message fort à l’arrivée.

Pourtant, Brice Samba avait été écarté par Habib Beye pour des raisons disciplinaires face à Lens. «(L’entraîneur) est garant de la performance de son équipe à travers le choix des joueurs. Il est aussi garant du respect de l’institution, dont je fais partie. À partir du moment où ces deux choses ne sont pas réunies, vous ne pouvez pas être dans l’équipe», avait expliqué l’ex-manager du Stade Rennais, bien que l’ancien gardien du RC Lens n’a pas eu un comportement déplacé envers son coach ou le Stade Rennais, comme nous l’avions révélé.

Brice Samba s’explique

Et après sa belle prestation contre le PSG, Brice Samba avait des choses à dire. «C’est une petite revanche personnelle par rapport à la semaine dernière, des choses qui ne se sont pas bien passées. Maintenant, c’est le passé, la meilleure réponse est sur le terrain. Je suis très fier de ce qu’on a fait en équipe. On connaît tous la qualité de cette équipe de Paris, en plus ils sont venus avec leur équipe type donc je pense qu’ils voulaient vite plier le match. On a fait un match solide, costaud, c’est très bien pour la suite», a expliqué le gardien de 31 ans sur Ligue 1+.

«Tout le monde s’est arraché ce soir. Quand on est comme ça, on est très difficiles à battre. On le savait mais on avait du mal à le répéter assez souvent. Maintenant on est dans la merde parce qu’on ne doit plus faire moins par rapport à ce soir. On doit enchaîner et garder cet état d’esprit. Il fallait casser cette spirale de défaites, c’est chose faite. En plus face au leader, c’est très bien», a ajouté Brice Samba. Une très belle première pour Sébastien Tambouret, qui retrouve le succès pour sa mission intérimaire.