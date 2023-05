Le bel échange entre Thierry Henry et Romelu Lukaku

La suite après cette publicité

Après la pluie vient le beau temps. Miné par les blessures et les périodes troubles cette saison, Romelu Lukaku s’apprête désormais à disputer la première finale de Ligue des Champions de sa carrière. L’international belge, qui retrouve des couleurs ces dernières semaines avec l’Inter Milan, s’est livré à cœur ouvert mardi soir après la qualification de son équipe face à l’AC Milan (1-0, 3-0 score cumulé). En compagnie de Thierry Henry, qu’il a côtoyé chez les Diables Rouges, l’attaquant de 30 ans a rappelé les derniers mois difficiles qu’il a connus.

«Après la Coupe du Monde, il n’était pas bien. Mais il est revenu, a d’abord lancé Thierry Henry sur la chaîne CBS. Romelu est très critique avec lui-même. Ça peut le tirer un peu vers le bas. J’ai été inquiet pendant deux semaines après la Coupe du Monde. Et il le sait. Je lui ai envoyé des messages tous les jours. Ce n’était pas facile. Et il s’en est sorti. C’est pour ça que je suis très fier de lui,» a ajouté la légende tricolore, avant que Lukaku enchérisse : «c’est vrai. J’ai vécu 5-6 mois difficiles. Thierry Henry était dans les coulisses. J’étais un peu à bout de nerfs pour la première fois en 15 ans de carrière. Parce que j’ai laissé tomber mon pays. Jouer pour ton pays, c’est quelque chose d’incroyable. Tu disputes la Coupe du Monde et tu veux faire le mieux possible. On savait tous, les joueurs et le staff, que c’était notre dernière chance. Être éliminé et la manière dont on a été sorti… je me suis vraiment senti au plus bas quand j’ai quitté le groupe. Le football est fait de hauts et de bas. »

