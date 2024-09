Un ancien attaquant de l’OM dévoile les coulisses du duel Wahi-Maupay

Bafétimbi Gomis ne perd pas de vue l’Olympique de Marseille. Passé par le club lors de la saison 2016/2017, celui qui joue aujourd’hui au Kawasaki Frontale garde un attachement profond à son club de cœur et s’est exprimé sur la concurrence au poste d’avant-centre à l’OM. «Ce sont deux très bons attaquants avec des profils différents, c’est ce dont a besoin un club comme l’OM, il faut que les places soient chères et disputées. Cela élèvera le niveau de l’équipe, Wahi continue son apprentissage et Maupay en a surpris plus d’un en s’imposant en Angleterre […] C’est de bon augure pour la suite», a déclaré l’ancien Olympien dans La Provence.

Une analyse qui devrait ravir les supporters du club phocéen. À Marseille, Bafétimbi Gomis a laissé un excellent souvenir que ce soit sur le terrain ou en dehors. Capitaine malgré le fait qu’il ne soit resté qu’une saison, ses 21 buts en 34 matchs auront fait le bonheur du stade Vélodrome. Désormais c’est à Maupay et Wahi de prendre la suite de l’ancien international français (12 sélections, 3 buts), surtout Wahi, recruté à prix d’or (25 millions d’euros + bonus) par l’OM pour devenir le grand attaquant du club dans le futur.