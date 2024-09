Lens - OL : Will Still veut retenir le positif

Présent au micro de DAZN après le nul concédé par le RC Lens face à l’Olympique Lyonnais (0-0), Will Still a souhaité retenir le positif. Frustré, l’ancien technicien du Stade de Reims a malgré tout salué le bon début de saison des siens. «Il y a une série d’invincibilité qui continue, on a maitrisé le danger, c’est positif, on doit améliorer des points, la profondeur, il ne faut pas négliger la qualité en face, il n’y a pas le résultat au bout mais ce n’est pas trop grave. Je suis frustré car j’ai toujours envie de gagner, on a concédé un but en 4 matches, c’est bien mais il y a encore du travail, il faut avoir ce truc en plus, cette passe, cette prise de profondeur et aussi d’y croire, c’est ce que je leur ai dit à la fin. Par moments, on a manqué de convictions, parfois il faut trouver cette passe en plus. On a encore du travail mais beaucoup de choses positives».

Et d’ajouter : «on veut toujours crée cette supériorité, on a une qualité d’effectif qui nous permet de le faire, il faut trouver cet homme libre, on ne veut pas garder le ballon juste pour garder le ballon mais quand on arrive dans le dernier tiers, il faut ce brin de qualité en plus, cette prise de décision. On a beaucoup forcé dans l’axe mais si on avait su trouver les côtés et la profondeur, ça aurait été plus intéressant mais avec des si on change le monde. On peut embêter beaucoup de monde et on doit viser les places européennes, ça me frustre encore d’avoir raté cette qualification, on peut jouer 10 fois le Pana, je pense qu’on gagne 9 fois ce match mais à nous de faire le travail et d’aller embêter les équipes». Affaire à suivre…