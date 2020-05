Les compositions officielles de Paderborn - Borussia Dortmund

Relégué à 10 points du Bayern Munich (vainqueur hier du Fortuna Düsseldorf sur le score de 5-0), le Borussia Dortmund n'a plus le droit à l'erreur dans la course au titre de champion d'Allemagne. Amoindris, les Marsupiaux vont devoir redoubler d'effort contre Paderborn qui mise sur un 4-4-2 avec Leopold Zingerle dans les buts. Ce dernier peut compter sur Mohamed Dräger, Uwe Hünemeier, Christian Strohdiek et Jamilu Collins qui forment la défense. Sebastian Schonlau et Sebastian Vasiliadis composent le double pivot alors que Gerrit Holtmann et Christopher Antwi-Adjei prennent les ailes. Enfin, Streli Mamba est associé à Dennis Srbeny en attaque.

De son côté, le Borussia Dortmund poursuit en 3-4-3 avec Roman Bürki comme dernier rempart. Le capitaine Lukasz Piszczek, Mats Hummels et Manuel Akanji se retrouvent en défense. Les rôles de pistons sont assurés par Achraf Hakimi et Raphaël Guerreiro tandis que Thomas Delaney et Emre Can sont dans l'entrejeu. Enfin, Julian Brandt, Jadon Sancho et Thorgan Hazard constituent le trident offensif.

Les compositions :

Paderborn : Zingerle - Dräger, Hünemeier, Schonlau, Collins - Holtmann, Ritter, Vasiliadis, Antwi-Adjei - Srbeny, Mamba

Borussia Dortmund : Bürki - Piszczek, Hummels, Akanji - Hakimi, Can, Delaney Guerreiro - Brandt, Hazard, Sancho