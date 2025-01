OM : Neal Maupay revient sur son troll envers Everton

Après la défaite d’Everton à domicile face à Nottingham Forest (0-2), Maupay n’avait pas vraiment fait preuve d’empathie envers les Toffees, club avec lequel il est toujours sous contrat. «À chaque fois que je passe une mauvaise journée, je regarde le score d’Everton et je souris», avait ainsi posté l’attaquant marseillais sur X. De quoi s’attirer les foudres des supporters du club anglais. Présent ce vendredi en conférence de presse avant d’affronter Strasbourg, le joueur de 28 ans est revenu sur son côté chambreur, avec sincérité.

«J’aime bien chambrer et c’est tout. Les réseaux sociaux sont pour tout le monde, tout le monde donne son avis, je le fais aussi. C’est pas parce que je joue au foot que je dois m’en priver. J’aime bien envoyer des piques comme les supporters et les joueurs le font», a tout d’abord indiqué Maupay avant d’être relancé sur la question et d’ajouter : «j’ai toujours été moi-même. Vous me prenez pour un fou, mais vous ne chambrez pas avec vos amis ? J’ai juste une plateforme… Je le faisais avant, je le ferai après le foot. Pour certains joueurs, avec la notoriété, c’est compliqué d’être soi-même. Je préfère être moi-même». Voilà qui est dit !

