Manchester City : l’offre complètement délirante reçue par Bernardo Silva

La suite après cette publicité

Du côté de Manchester City, il va y avoir du mouvement. On dit qu’on ne change pas une équipe qui gagne, mais du côté de l’Etihad, ça va bouger. Dans le sens des arrivées, avec un Mateo Kovacic qui a déjà signé son contrat avec le champion d’Angleterre et d’Europe, mais aussi avec des départs à prévoir. İlkay Gündoğan s’en est ainsi allé en fin de contrat, et a signé au Barça, alors que des joueurs comme Kyle Walker, Aymeric Laporte, Kalvin Phillips ou Riyad Mahrez pourraient aller chercher du temps de jeu sous de nouveaux horizons.

Le cas de Bernardo Silva est un peu différent, puisqu’il reste un joueur majeur aux yeux de Pep Guardiola, et a encore de belles années devant lui. Seulement, il aurait des envies d’ailleurs. Le Barça et le PSG sont sur le coup. Pour les Catalans, c’est presque impossible sur le plan financier, alors que pour les Parisiens, il y a déjà eu des discussions, portant sur un échange de joueurs notamment, comme révélé dans nos colonnes en exclusivité.

À lire

Manchester City : Bernardo Silva a reçu une offre faramineuse d’Arabie saoudite

Un salaire fou

Dans le même temps, il y avait l’option saoudienne, qui ne semblait pas forcément tenter le joueur dans un premier temps. Mais récemment, la presse espagnole expliquait que le Portugais allait dire oui… Et ce dimanche, c’est en Angleterre, via le Daily Star, qu’on dévoile plus d’informations sur cette proposition d’un club saoudien, qui semble être Al Hilal.

La suite après cette publicité

Il toucherait ainsi 930.000€ par semaine ! Sachant qu’à City, il n’en perçoit "que" 175.000. C’est un salaire plus que multiplié par 5 donc qu’il percevrait en Arabie saoudite. Difficile à refuser donc, alors que Manchester City recevrait environ 80 millions d’euros d’indemnité de transfert. Là aussi, difficile à refuser pour un joueur qui souhaite partir…