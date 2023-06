Manchester City : Bernardo Silva a reçu une offre faramineuse d’Arabie saoudite

La suite après cette publicité

Visiblement, l’Arabie saoudite a décidé de marquer le mercato estival. Alors que Karim Benzema a rejoint les rangs d’Al-Ittihad, N’Golo Kanté devrait le rejoindre dans les prochains jours. D’autres grands noms du Vieux continent pourraient céder aux sirènes du pays du Golfe qui n’hésite pas à offrir des salaires mirifiques à ses nouveaux joueurs. Un contrat juteux, c’est aussi ce qui a été proposé à Bernardo Silva. Son avenir s’écrivant en pointillés du côté de Manchester City, le milieu de terrain portugais attise les convoitises de l’Arabie saoudite.

D’après The Athletic, l’ancien monégasque a reçu «une opportunité lucrative de rejoindre la Saudi Pro League.» Le milieu de 28 ans, pisté par le PSG et le FC Barcelone, est à l’écoute d’autres possibilités, même s’il devrait refuser le pont d’or qui lui aurait été proposé. Pour le moment, il est encore impossible de savoir si l’approche s’est transformée en une offre, mais des discussions auraient eu lieu avec son représentant Jorge Mendes et des chiffres financiers auraient été négociés. L’intérêt des Saoudiens envers le numéro 20 de Manchester City devrait persister d’après la publication d’outre-Manche. Une chose est sûre, l’été de Bernardo Silva promet d’être animé.

