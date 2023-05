La vidéo polémique du fils de Cristiano Ronaldo

Si Cristiano Ronaldo a marqué la légende de Manchester United, c’est bien du côté du Real Madrid qu’il a écrit la plus belle page de son histoire. En neuf saisons avec les Madrilènes, le quintuple Ballon d’or a notamment remporté quatre Ligue des champions. Au-delà de ses statistiques et ses trophées, c’est surtout sa rivalité avec Lionel Messi et le FC Barcelone dans sa globalité qui ont marqué sa carrière en Espagne.

Alors logiquement, il serait normal que ses enfants supportent la Maison Blanche après le passage de leur père dans la capitale espagnole. Mais à en croire un poste publié par la femme de CR7, Georgina Rodríguez, sur les réseaux sociaux, ce n’est pas exactement le cas. Dans cette vidéo, on peut y voir le plus jeune des enfants de l’attaquant portugais, Mateo, portant le kit complet de l’éternel rival, le FC Barcelone. Des images surprenantes quand on connaît l’antagonisme entre Cristiano Ronaldo et le FC Barcelone.

