CAN 2025, Égypte : la réaction forte de Salah après la qualification face à l’Afrique du Sud

Victorieux face à l’Afrique du Sud (1-0) pour son deuxième match dans cette CAN 2025, ce vendredi, l’Égypte est la première nation à composter son billet pour les 8es de finale. Et comme face au Zimbabwe, lundi, la solution est arrivée du pied gauche de Mohamed Salah. Le capitaine des Pharaons a donné la victoire aux siens, grâce à une magnifique panenka sur penalty, juste avant la mi-temps (45e).

La suite après cette publicité

Après la rencontre, Salah s’est arrêté au micro de beIN Sports pour partager sa joie après ce succès important pour la suite de la compétition. Il en a également profité pour saluer l’ambiance du Stade d’Agadir, où la foule était venue en masse. « Je suis très content du résultat. Nous avons dominé la majorité du match, nous avions un bon plan qui a fonctionné. On a pris les trois points et c’est le plus important. L’ambiance ? J’ai vu des gens un peu partout, même certains qui allaient tomber. Je suis très content d’être ici, au Maroc, et de voir également que des Marocains nous soutiennent. C’est vraiment une ambiance incroyable », a déclaré l’attaquant de Liverpool.