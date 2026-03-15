La réaction de Jules Koundé après le sacre du XV de France

En remportant le Crunch face à l’Angleterre grâce à une pénalité à la dernière seconde de Thomas Ramos (48-46), le XV de France s’offre le Tournoi des 6 Nations 2026, le deuxième d’affilée. Dans une rencontre spectaculaire et très riche en essais, Louis Bielle-Biarrey s’est illustré en inscrivant un quadruplé retentissant.

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Cette performance a également fait réagir plusieurs sportifs, dont Jules Koundé. Le défenseur du Barça a salué la victoire des Bleus sur X, publiant avec enthousiasme « Back to Back !! Vous êtes énormes », avant d’encourager Ramos au moment de la pénalité décisive : « Allez Thomas c’est ton moment ! ». Un message qui témoigne de l’engouement suscité par cet exploit du XV de France.