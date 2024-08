L’AS Monaco pousse pour une pépite du Borussia Dortmund

Monaco affiche un jeune et talentueux visage sur le mercato. Après avoir recruté l’attaquant George Ilenikhena (17 ans) en provenance d’Antwerp et le milieu de terrain Lamine Camara (20 ans) au FC Metz, l’équipe dirigée par Adolf Hütter lorgne désormais un nouvel élément prometteur avec Paris Brunner (18 ans). Un joueur qui dispose déjà de très belles références. Vainqueur de l’Euro U17 2023 et de la Coupe du monde U17 2023 avec l’Allemagne, il avait été élu meilleur joueur des deux compétitions.

La suite après cette publicité

De belles références dans les équipes jeunes pour lui qui a encore brillé la saison dernière avec les U19 du Borussia Dortmund (20 buts et 6 passes décisives en 22 matches). Alors qu’il n’a plus qu’un an de contrat et que les Marsupiaux ne lui offrent pas assez de perspectives (une seule convocation en équipe première cette saison), Paris Brunner souhaite quitter la Ruhr cet été. En effet, il est déçu que le directeur sportif Sebastian Kehl et le nouvel entraîneur Nuri Sahin ne lui aient pas permis d’avoir sa chance dans le groupe professionnel la saison prochaine.

À lire

Mats Hummels a parlé au téléphone à un coach de Premier League

Monaco en discussions avancées

Sur le départ, Paris Brunner devrait quitter l’Allemagne pour la France. C’est en tout cas ce qu’annonce Sport Bild. Des informations que l’on peut confirmer. Le média explique que l’AS Monaco lui propose un plan de développement sur le long terme bien plus intéressant que ce qu’il dispose actuellement en Allemagne. Ainsi, si l’équipe première asémiste ne lui ouvrira pas les portes à court terme, elle ne le freinera pas. Le plan est de le prêter dans un premier temps du côté du Cercle Bruges, club partenaire de l’ASM, avant qu’il ait sa chance par la suite avec Monaco.

La suite après cette publicité

Un développement qui plait à Paris Brunner qui apprécie le projet offert par les Monégasques. Pour le moment, les discussions sont en cours entre l’AS Monaco et le Borussia Dortmund et sont avancées. Le transfert devrait se conclure pour un montant peu élevé compte tenu de la situation contractuelle du joueur. Dortmund de son côté ne semble pas vouloir mettre des obstacles à un départ du joueur.