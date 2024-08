Le Real Madrid pourrait finalement boucler un transfert surprise cet été

Le Real Madrid a frappé fort en faisant venir Kylian Mbappé et Endrick cet été. Mais on le sait, les Madrilènes avaient pour volonté de recruter d’autres joueurs, dans le secteur défensif notamment. Avec le départ de Nacho, les Merengues ont perdu un défenseur central de qualité, d’autant plus qu’il était capable d’évoluer sur un côté également. Les dirigeants madrilènes ont tenté le coup pour Leny Yoro, sans succès puisqu’il s’est engagé à Manchester United, tout comme ils sont aussi sur Aymeric Laporte à en croire la presse ibérique.

Mais l’apparition du jeune Joan Martinez, tout juste âgé de 16 ans, semble avoir calmé les ardeurs mercato de son club. L’adolescent est en train de convaincre tout le monde pendant cette tournée américaine du club de la capitale espagnole, et pourrait occuper ce rôle de quatrième défenseur central. Dans le même temps, Relevo dévoile une nouvelle information concernant le secteur défensif des champions d’Europe et d’Espagne en titre.

La stratégie est déjà établie

On apprend ainsi que le Real Madrid pourrait faire une dernière tentative pour Alphonso Davies. L’arrivée du canadien paraissait plutôt être prévue pour 2025, une fois son contrat au Bayern terminé. Mais comme l’explique le média espagnol, le Real Madrid songe à faire une dernière offre dans les derniers jours de mercato, tentant de convaincre un Bayern dos au mur qui n’aura pas le choix s’il souhaite récupérer un petit chèque pour le joueur, qui ne souhaite toujours pas prolonger son contrat.

Une chose est sûre, le Real Madrid ne fera pas de folies pour l’international canadien et n’a aucune intention de débourser une grosse somme. Même dans le cas où les Bavarois venaient à dire non, ce ne serait pas perçu comme une catastrophe à Madrid, où on est très satisfait des prestations récentes de Ferland Mendy. Fran Garcia resterait lui en doublure. Et Davies devrait attendre 2025 pour débarquer à Madrid.