Sénégal - Égypte : les compositions officielles

Ce mercredi, c’est le moment des demi-finales de la Coupe d’Afrique des Nations 2025. Le Sénégal défie l’Égypte pour une place en finale. Les Lions de la Téranga s’organisent dans un 4-3-3 avec Edouard Mendy qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Krépin Diatta, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté et EL Hadji Malick Diouf. Habib Diarra, Idrissa Gueye et Pape Gueye composent l’entrejeu. En pointe, Nicolas Jackson est épaulé par Iliman Ndiaye et Sadio Mané.

De leur côté, les Pharaons s’articulent dans un 3-5-2 avec Mohamed El Shenawy dans les cages derrière Mohamed Hany, Ramy Rabia, Hossam Abdelmaguid, Yasser Ibrahim et Ahmed Fatouh. Le milieu de terrain est assuré par Marwan Attia, Emam Ashour et Hamdy Fathy. Devant, Omar Marmoush est soutenu par Mohamed Salah.

Les compositions

Sénégal Mendy - Diatta, Koulibaly, Niakhaté, Diouf - Diarra, I. Gueye, P. Gueye - Ndiaye, Jackson, Mané

Égypte : El Shenawy - Hany, Ibrahim, Abdelmaguid, Rabia, Fatouh - Ashour, Fathy, Attia - Salah, Marmoush