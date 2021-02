Le classement des top buteurs européens

Comme à chaque début de semaine nous vous dévoilons le classement des meilleurs buteurs européens sous la forme d'un top 10 avec des mentions honorables. Les règles sont simples, seuls les buts inscrits en championnat sont comptabilisés. Les joueurs sont départagés en cas d'égalité par le nombre de matches joués et ensuite par le nombre de minutes disputées. Les 12 premiers championnats au classement UEFA sont ainsi concernés, à savoir l'Espagne, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie, la France, le Portugal, la Russie, la Belgique, l'Ukraine, les Pays-Bas, la Turquie et l'Autriche. Et pour ce 17e bilan de la saison, c'est encore et toujours Robert Lewandowski qui trône en tête. L'attaquant polonais joue ce soir contre l'Arminia Bielefeld et tentera de faire évoluer son excellent bilan qui reste de 24 buts en 19 matches de Bundesliga.

C'est un peu mieux que son plus proche poursuivant. Il s'agit du Grec Giorgos Giakoumakis. Attaquant du VVV Venlo, ce dernier a transformé un penalty hier malgré la défaite 3-1 contre le FC Utrecht. Dans une forme éclatante, le voici désormais bien placé à la deuxième place avec 22 buts en 21 matches. Le podium est complété par Paul Onuachu. Le buteur de Genk n'a pas joué la semaine dernière en Jupiler Pro League mais il reste très bien placé grâce à un début de saison incroyable. Il dispose ainsi d'un excellent bilan de 22 buts en 25 matches. À la quatrième position, on retrouve un autre élément du championnat belge avec le Français Thomas Henry. Le joueur de Louvain s'est distingué vendredi dernier avec un doublé contre Courtrai (3-1).

Mohamed Salah en embuscade

En cinquième position, c'est André Silva qui suit. Dans une forme éblouissante avec 11 buts sur les 10 derniers matches de Bundesliga, le buteur portugais marche sur l'eau. De nouveau décisif avec l'Eintracht Francfort, il porte désormais son total à 18 buts en 20 matches de championnat. Il devance d'une courte tête Aaron Boupendza, la sensation de la saison en Turquie. Avec Hatayspor, le Gabonais n'a cependant pas pu faire mieux qu'un match nul 0-0 dimanche contre Alanyaspor. Il reste bloqué à 17 buts en 22 matches. Septième, Mohamed Salah suit avec 17 buts en 23 matches. Le joueur de Liverpool n'a pas pu empêcher la défaite des siens contre Leicester (3-1) malgré l'ouverture du score. Auteur d'un doublé lundi dernier contre le Celta de Vigo (2-2), Luis Suarez n'a pas marqué samedi contre Grenade (victoire 2-1) mais il reste huitième avec un très bon bilan de 16 buts en 18 matches.

Des statistiques similaires à celles de Cristiano Ronaldo qui est neuvième. Le Portugais n'a pas marqué samedi lors de la défaite contre le Napoli (1-0). Enfin, Kylian Mbappé, muet samedi face à Nice, est dixième. Le natif de Bondy facture 16 buts en 21 matches de Ligue 1 Romelu Lukaku (Inter Milan) se retrouve onzième de justesse malgré 16 buts inscrits lui aussi. Erling Braut Håland (Borussia Dortmund) et Lionel Messi (FC Barcelone) échouent aux portes du top 10 avec 15 réalisations. Zlatan Ibrahimovic (AC Milan), Gianni Bruno (Zulte Waregem), Yuma Suzuki (Saint-Trond), Bruno Fernandes (Manchester United), Ciro Immobile (Lazio), Wout Weghorst (Wolfsbourg), Sekou Koita (Salzbourg) et Pedro Gonçalves (Sporting CP) sont juste derrière avec 14 buts inscrits. Andrej Kramaric (Hoffenheim), Wissam Ben Yedder (AS Monaco), Memphis Depay (Olympique Lyonnais), Fashon Sakala (Ostende), Patson Daka (Salzbourg), Youssef En-Nesyri (Séville FC), Harry Kane (Tottenham), Heung-min Son (Tottenham), Donyell Malen (PSV Eindhoven), Dominic Calvert-Lewin (Everton) et Gerard Moreno (Villarreal) se retrouvent un peu plus loin avec 13 réalisations.

Le classement des top buteurs européens

1) Robert Lewandowski (32 ans/Pologne/Bayern Munich) - 24 buts en 19 matches (1594 minutes)

2) Giorgos Giakoumakis (26 ans/Grèce/VVV Venlo) - 22 buts en 21 matches (1812 minutes)

3) Paul Onuachu (26 ans/Nigéria/Genk) - 22 buts en 25 matches (1955 minutes)

4) Thomas Henry (26 ans/France/Louvain) - 19 buts en 24 matches (2149 minutes)

5) André Silva (25 ans/Portugal/Eintracht Francfort) - 18 buts en 20 matches (1725 minutes)

6) Aaron Boupendza (24 ans/Gabon/Hatayspor) - 17 buts en 22 matches (1356 minutes)

7) Mohamed Salah (28 ans/Égypte/Liverpool) - 17 buts en 23 matches (1924 minutes)

8) Luis Suarez (34 ans/Uruguay/Atlético de Madrid) - 16 buts en 18 matches (1370 minutes)

9) Cristiano Ronaldo (36 ans/Portugal/Juventus) - 16 buts en 18 matches (1542 minutes)

10) Kylian Mbappé (22 ans/France/Paris Saint-Germain) - 16 buts en 21 matches (1524 minutes)