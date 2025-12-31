La démonstration d’Arsenal impressionne l’Angleterre, une star allemande s’offre au Barça

Un Arsenal taille patron

Ça jouait hier soir en Angleterre avec le multiplex de la 19e journée et tous les regards étaient rivés sur le choc opposant Arsenal à Aston Villa. Leaders du championnat, les Gunners devaient montrer les crocs face à une équipe qui restait sur une série folle de onze victoires d’affilée ! Arsenal a envoyé un sacré message à l’Angleterre avec une victoire 4-1 en patron. « Arsenal prend de l’avance », placarde The Guardian, alors que pour le Telegraph, les Gunners font taire les sceptiques avec une déclaration d’intention au titre. La première mi-temps a été timide de la part des hommes de Mikel Arteta, qui ont dû se prendre une soufflante à la pause parce qu’ils ont montré un visage totalement différent. Bien aidé par une erreur d’Emiliano Martínez, Gabriel a montré la voie aux siens. Arsenal a ensuite étouffé les Villans avec un pressing incessant et un réalisme froid. Zubimendi, Trossard et le revenant Gabriel Jesus ont participé à la «fête», comme le relaie Mundo Deportivo. L’Équipe s’enthousiasme : « géniale Arsenal ». Les hommes d’Arteta compte désormais quatre points d’avance sur Manchester City, qui a certes un match en moins à jouer, mais le club londonien a montré hier qu’il était bien à sa place de leader et qu’il ne comptait pas la lâcher !

La suite après cette publicité

L’effet Hansi Flick

Le FC Barcelone est à l’affût de la moindre opportunité pour renforcer l’effectif. Condition : les joueurs doivent être en fin de contrat prochainement. Et ça tombe bien, un joueur coche ces cases et s’est proposé au club : Leon Goretzka. À six mois de la fin de son contrat, et sachant que le Bayern n’est pas très désireux de le renouveler, Goretzka regarde déjà où il peut aller. Et selon Sport, l’Allemand a déjà envoyé un message à Hansi Flick pour lui faire savoir qu’il serait heureux de jouer à nouveau sous ses ordres. Le milieu est aussi courtisé par l’Atlético Madrid, Tottenham ou encore en Italie, où Naples et la Juventus suivent de près sa situation.

Nouvelle piste pour le successeur de Lewy

Le Barça est prêt à tourner la page Robert Lewandowski, 37 ans et en fin de contrat dans quelques mois. Selon Fotomac, le Polonais est dans le viseur de Fenerbahçe. Le club turc devra faire face à une grosse concurrence puisque l’attaquant croule sous les offres, avec le Chicago Fire et des clubs saoudiens très intéressés par ses services. Pour le remplacer, les Culés regardent le marché et d’après Mundo Deportivo, Dušan Vlahović est une option étudiée avec attention. L’attaquant serbe présente l’avantage d’être libre prochainement et il pourrait être une option intéressante pour remplacer Robert Lewandowski. Son salaire très élevé à la Juve pourrait toutefois poser problème, affaire à suivre.